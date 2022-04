Precari della Sanità, Cirio contro il Governo: "Spesi soldi per le armi, li trovino per la salute" [VIDEO]

Soldi per la guerra e le armi, ma non per la sanità. E' una stoccata vera e propria quella che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha lanciato al Governo, reo di non fare abbastanza per garantire la stabilizzazione dei precari della Sanità.

"Viviamo in un paese dove si sono trovati miliardi di euro per le armi in tempo zero: era necessario perché facciamo parte di un'alleanza in cui crediamo ed era necessario dare la nostra parte, ma i soldi dobbiamo trovarli anche per la salute e sanità". Questo il commento del Governatore piemontese, che ha anche ribadito come la Regione abbia dovuto affrontare sforzi sovrumani per far quadrare i conti della sanità in tempo di Covid: "Ci è costato 600 milioni di euro e lo Stato ce ne ha dati 330: gli altri li abbiamo recuperati con risorse regionali ed europee".