Saluzzo, la Mezza del Marchsato è recod femminile per Tegen Addisalem Belay

La MEZZA MARATONA DEL MARCHESATO è ritornata in una bellissima giornata di festa e corsa. Il tempo era quello “pazzerello” di aprile. Nuvole grandi, un sole nascosto e caldo. Oltre 400 atleti alla partenza. Un RECORD di gara al femminile. Insomma. Una bellissima Mezza Maratona del Marchesato.

“Penso - scrive Carlotta Giordano, Presidente della Fondazione Amleto Bertoni - che la MEZZA MARATONA DEL MARCHESATO sia stata, come da tradizione, una bella giornata che sa legare aspetti importanti del territorio: la promozione dello sport, una vetrina delle Associazioni podistiche, la promozione di 4 Comuni che si stagliano tra pianura e vallate alpine, soprattutto una giornata di collaborazione e volontariato tra Enti e Associazioni del territorio. I quasi 200 volontari, a volte invisibili, sono i primi da ringraziare. Senza la loro pazienza e la loro passione non potremmo chiudere e gestire, velocemente e arrecando il minor disturbo possibile, 21 km di percorso che ovviamente incide anche su strade che sono importanti snodi, e ovviamente non potremmo accogliere gli atleti con quello spirito e quel sorriso che fanno della MEZZA una manifestazione sempre bella da vivere.

Insomma, la Mezza è una giornata di primavera che unisce sotto lo stesso cielo centinaia di persone pronte a faticare, tifare, sorridere, a volte piangere, sempre con lo spirito della partecipazione e della sana competizione.”

Class. femminile :

1^ Tegen Addisalem Belay

Atl. Saluzzo

1h 12' 58" RECORD !!!!

2^ Murigi Wambui Lucy

Atl. Saluzzo 1h 16' 20"

3^ Beccaria Lorenza

Atl. Saluzzo 1h 18' 01"

4^ Brazzoli Stefania

Pod. V. Varaita 1h 23' 15"

5^ El Kannoussi Mina

Atl. Saluzzo 1h 25' 34"

Class. maschile :

1° Riungu Muthomi Eric

Atl. Saluzzo 1h 08' 27"

2° Solavaggione Manuel

Pod. V. Varaita 1h 09' 30"

3° Avalle Stefano

Pod. V. Varaita 1h 11' 33"

4° Griglio Fabio

Atl. Saluzzo 1h 12' 38"

5° Bouchard Nicholas

Atl. Saluzzo 1h 13' 10"

Trofeo A.N.A. " Renato Chiavassa "

Baudracco Roberto

Pod. V. Varaita 1h 28' 46 "

PREMIO SPECIALE A.N.P.I. “PAOLA SIBILLE”

Premio A.N.P.I. intitolato a Paola Sibille, la staffetta partigiana “Ombra”

Assegnato all’atleta donna più giovane che taglierà il traguardo.

Premio A.N.P.I. " Paola Sibille "

Demaria Federica 2h 28' 07"