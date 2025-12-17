Saluzzo, ospedale e sanità del territorio all’esame del Consiglio comunale

Giovanni Damiano, già presidente dell’Officina delle Idee e capogruppo dell’omonima lista di minoranza, richiama l’attenzione con un’interpellanza su una serie di questioni che riguardano la sanità del territorio, sia in riferimento alla situazione attuale che di prospettiva dell’Ospedale Civile di Saluzzo.

Damiano chiede al presidente del Consiglio comunale Andrea Momberto e al sindaco Franco Demaria di invitare il direttore generale dell’Asl Cn1, Giuseppe Guerra, a riferire sullo stato dell’arte, richiesta che risulta essere stata accolta sia dall’amministrazione comunale che dai vertici dell’Asl.

È lungo e articolato l’elenco di domande che pone Damiano, a partire da un aggiornamento sul nuovo ospedale Savigliano-Saluzzo-Fossano.

Il consigliere chiede rassicurazioni sui finanziamenti in capo all’Inail rilevando che a lui risulta che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia disponibile ad un solo finanziamento per regione, nodo che, a suo avviso, lo metterebbe ancora in forse rispetto a quello della Pellerina di Torino.

L’attenzione dell’esponente dell’opposizione si indirizza poi sullo stato di attuazione dei programmi e investimenti relativi ai 10 milioni di euro derivanti da fondi Pnrr e dal Piano Arcuri, per trasformare l’ospedale cittadino in un polo di riferimento della sanità di prossimità dell’intera area saluzzese.

Nello specifico, il consigliere chiede lumi in merito ai promessi quattro posti di terapia intensiva e semi intensiva, sulla Casa di Comunità, sull’Ospedale di Comunità e sulla Centrale operativa territoriale, con la conseguente ricollocazione di diversi reparti e la ristrutturazione dei tre piani della struttura ospedaliera.

Damiano vuole inoltre conoscere la situazione del Pronto Soccorso, attivo al momento 12 ore su 24, il numero e la tipologia degli accessi e le prospettive per il 2026 in rapporto al nuovo Piano sanitario regionale.

Idem per ciò che concerne le prestazioni erogate dalla Radiologia saluzzese, “che, pur dotata di strumenti di eccellenza – scrive nell’interpellanza – pare sottoutilizzata e rispetto alla quale era stato promesso un potenziamento in termini di personale”.

Infine, il capogruppo ex candidato sindaco vuole ancora conoscere il numero delle prestazioni erogate dal Centro prelievi di Saluzzo, della Chirurgia, Oculistica, Fisiatria, Medicina ed Emodialisi “dopo i cospicui investimenti effettuati grazie a molti Comuni del territorio, affiancati e sostenuti – ricorda Damiano - dal mondo dell’associazionismo e del volontariato”.

L’interpellanza è stata trasformata in una mozione che verrà discussa nella seduta del Consiglio comunale di lunedì 22 dicembre alle ore 18.

Previsto dunque l’intervento del direttore generale dell’AslCn1 Giuseppe Guerra, che seguirà di pochi giorni quello in calendario per giovedì 18 alle ore 13 a Savigliano, nella sala congressi del Santissima Annunziata.