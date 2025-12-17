Confartigianato e Coldiretti consegnano ai vescovi di Mondovì e Saluzzo la statuina-simbolo dei valori del lavoro

Dopo la consegna ai vescovi delle Diocesi di Cuneo e Fossano, e di Alba, avvenuta nei giorni scorsi, è stata donata questa mattina (mercoledì 17 dicembre) al vescovo della Diocesi di Mondovì, Mons. Egidio Miragoli, e nel pomeriggio al vescovo della Diocesi di Saluzzo Cristiano Bodo la statuina-simbolo dei valori del lavoro, principi ispiratori delle imprese del territorio e dell’artigianato locale.

L’iniziativa, organizzata da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con Coldiretti Cuneo e la Fondazione Symbola, si prefigge di mutuare con la tradizione del presepe, quella particolare capacità degli imprenditori artigiani, con storie e competenze diverse, di creare comunità intorno al lavoro, esprimendo attraverso gesti semplici un messaggio di unione e rispetto. La sicurezza sul lavoro diventa quindi un segno di attenzione concreta: ogni azione è rivolta non solo alla produttività, ma anche al prendersi cura dell’altro, in un clima di reciproca solidarietà.

La consegna della statuina, realizzata dal Maestro artigiano leccese Claudio Riso, eccellenza nella produzione artistica in cartapesta, è avvenuta alle 11 alla Diocesi di Mondovì, alla presenza per Confartigianato Cuneo dei presidenti della zona di Mondovì Valerio Chiera, di Ceva Giorgio Merlino, e della coordinatrice sindacale Ileana Piccinelli, mentre per Coldiretti hanno partecipato il presidente della zona di Mondovì Marco Bongiovanni e il segretario di zona Mondovì Daniele Caffaro. Alle 14,30 è stata la volta della Diocesi di Saluzzo. A consegnare la statuina erano presenti per Confartigianato Cuneo il vice presidente vicario della zona di Saluzzo Pierfelice Chiabrando, insieme al consigliere Ernesto Testa e al coordinatore sindacale Filippo Mulassano. Coldiretti era rappresentata dal presidente della zona di Saluzzo Ivo Migliore e dal segretario di zona Mario Dotto.

«Nel presepe – dichiarano i rappresentanti di Confartigianato Cuneo – viene rappresentata la vita più autentica dell’umanità, con i suoi valori profondi e significativi. Valori che da sempre sono fonte ispiratrice delle nostre imprese artigiane. La statuina del presepe porta con sé un importante messaggio di speranza, quello di essere una comunità aperta, nella quale nessuno è escluso e dove la tutela della vita e della dignità di ciascuno diventa priorità condivisa per superare ogni barriera e costruire insieme benessere e sicurezza».