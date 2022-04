Cala il sipario su un'edizione da record della Sagra del Fritto Misto, la prima in presenza dopo la pandemia

Oltre 2300 le persone che hanno assaggiato il fritto (o un'altra delle specialità della cucina). Più di 5000 i passaggi sono stati registrati nei 4 giorni di Sagra al PalaTorre, quartier generale della festa, in centro paese e in piazza. Sono stati 182 partecipanti al moto-raduno, con tour gastronomico e mostra di mezzi d'epoca: un evento gratuito che ogni anno Pasticceria Ballari e Comitato festeggiamenti offrono agli appassionati delle due ruote in cambio di un'offerta che viene devoluta a favore dell'Asilo del paese. L'organizzatore Andrea Ballari: «Nella scatoletta a fine giornata sono stati raccolti 550 euro, la più importante cifra messa insieme negli ultimi anni dalla nostra iniziativa». Il menu a tavola, come sempre, non ha tradito le attese, così come il servizio, veloce e puntuale. Gli appuntamenti musicali hanno tutti fatto segnare presenze oltre le aspettative, con tanti giovani (ma non solo) a far festa, in modo sano, sia sia . Ottimo riscontro anche per la serata di musica dal vivo di venerdì (con Jovanotte) e per la novità dei giochi di una volta per famiglie il lunedì (con lo Zenzero di Andrea Caponnetto), nel tour de force finale che ha visto concentrare il 25 Aprile anche Fiera, Fitwalking e la presentazione, in anteprima, del gioco da tavola "La Tor" a cura dei due ideatori, Paolo Sereno e Augusto Monge. La prima scatola è stata consegnata ai 60 sponsor dell'iniziativa, presenti al PalaTorre. Altre sono in vendita in Comune e alla pasticceria Ballari.