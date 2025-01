In fiamme una roulotte a Roccaforte Mondovì

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica per un incendio che nella prima serata di oggi, martedì 21 gennaio, ha interessato una roulotte che si trovava posteggiata nell'area del Camping Valbella a Roccaforte Mondovì.

L'allarme è scattato attorno alle 18.40, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo e l'autobotte proveniente dal distaccamento di Mondovì.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario per prestare soccorso a due persone che, fortunatamente non hanno riportato conseguenze e sono in buone condizioni di salute.