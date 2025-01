Grandi festeggiamenti a Neive e Alba per l’Epifania ortodossa

Domenica 19 gennaio, i festeggiamenti dell’Epifania ortodossa da parte della comunità macedone dell’albese hanno avuto una partecipazione popolare eccezionale, grazie anche al fatto di cadere in una giornata festiva. Moltissimi sono stati i fedeli che hanno seguito i riti religiosi del mattino e assistito al rito del “tuffo” nelle acque del Tanaro, tradizione che si effettua da molti anni in un’ansa del fiume, poco distante dalla frazione Baraccone di Castagnito.

Per la cronaca, la croce benedetta è stata recuperata per primo dal ventunenne Boban Atanasov, agricoltore di Castelnuovo Belbo, a cui toccherà l’onore di andare nelle case dei fedeli per consegnare l’acqua santa e raccogliere offerte da destinare alla chiesa.

Il battesimo di Gesù è una festa molto sentita nelle comunità e nelle Chiese ortodosse, perché è considerata l’Epifania, cioè la manifestazione di Gesù al mondo, attraverso il suo battesimo nel Giordano, da cui è partita la vita pubblica e di predicazione del Nazzareno, diversamente dalla Chiesa Cattolica che festeggia l’Epifania con la visita dei Re Magi. La comunità macedone della chiesa “San Michele Arcangelo” di Neive ha festeggiato anche i vent’anni di presenza e guida del pastore del reverendo Padre Mihajlo Matevski, a cui nel successivo pranzo conviviale nella zona Collisioni di Parco Tanaro ad Alba, è stata consegnata una targa ricordo.

Riconoscimenti analoghi sono stati consegnati anche ai due sindaci, Alberto Gatto di Alba e Paolo Piccinelli di Neive, in segno di riconoscenza e amicizia, e al presidente ANOLF - CISL (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere) di Cuneo Roger Davico, per il suo costante impegno, non solo per quanto riguarda l’aiuto per gli aspetti burocratici, ma anche per far conoscere, a tutto il nostro ambiente sociale, la cultura e le tradizioni delle diverse comunità che vivono nei nostri territori.

La festa si è conclusa con l’esibizione musicale di due artisti molto conosciuti Macedonia del Nord, Jovan Bogdanovska e Blagoja Grujovski.

Presente la Televisione di Stato Sitel TV collegata anche con la cattedrale della capitale Skopie e la città di Ocrida, località dove sono presenti numerosi monasteri. Neive, è considerata simbolo della parrocchia più importante della diaspora in Italia e in Europa.