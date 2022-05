Racconigi, quasi pronta l’Officina di Valerio Oderda

Mancano solo un paio di “pezzi” all’Officina Racconigi di Valerio Oderda, la lista che appoggerà il sindaco uscente nella sua corsa per la riconferma alla guida del municipio.

Oderda dovrà vedersela con la compagine guidata dall’avvocato Patrizia Gorgo, un duello che si annuncia all’ultimo voto.

Sabato scorso, al Cafè Plaza, il sindaco uscente ha iniziato a tracciare le linee del suo programma e ha presentato i primi cinque candidati, cinque new entry, che saranno al suo fianco: Daniela Biolatto, presidente nazionale di Confartigianato Donna, Elisa Reviglio, già presidente della Pro loco di Racconigi, Enrico Mariano detto “Baggio”, ex assessore, Fatima Khadri, laureanda in lingue e attualmente impegnata nel Servizio Civile e Mino Carrera, già presidente del Cycling Team Racconigi.

A questi si aggiungono i due assessori uscenti: Alessandro Tribaudino (vicesindaco) e Annalisa Allasia oltre ai consiglieri di maggioranza: Domenico Annibale, Giulia Porchietto, Giuseppe Bonetto, Andrea Capello, Selene Marocco, Alessandro Gosztotyi.

Non ci saranno più invece Giorgio Tuninetti (per ragioni politiche) e Marina Cominetti e Barbara Dodi (per motivi personali).

“Sono stati cinque anni intensi , appassionati, purtroppo anche molto complessi – spiega Oderda – ma non abbiamo mai perso l’entusiasmo. Abbiamo dimostrato che l’impegno quotidiano e la competenza non possono che portare a grandi risultati. Abbiamo progettato e realizzato cose importanti per la nostra città, ma molte restano da completare e alcuni progetti da definire. Abbiamo le idee chiare e la certezza – aggiunge il sindaco uscente – di poter contare sul contributo di ogni cittadino di Racconigi, perché il futuro della città passa anche dai piccoli gesti di ciascuno”.

I due candidati che ancora mancano per raggiungere quota 16 verranno verosimilmente scelti e indicati in settimana.