Questa sera in onda "La Preside", fiction ispirata alla storia di Eugenia Carfora, premiata a Farigliano

Sarà Luisa Ranieri a portare nelle case di tutta Italia la storia di Eugenia Carfora, "la preside coraggio" e dei suoi ragazzi. Andrà in onda, infatti, questa sera, lunedì 12 gennaio alle 21.30 su Rai 1, la fiction liberamente ispirata alla dirigente scolastica di Caivano, divenuta simbolo determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale.

"Bisogna fare i conti con la solitudine quando si decide di smettere di far finta di niente, io ho sempre fatto tutto per i ragazzi e per il loro futuro e così continuerò a fare".

È questo il messaggio che Eugenia Carfora, preside dell'Istituto "Francesco Morano" al Parco Verde di Caivano, aveva lasciato a Farigliano, lo scorso marzo, in occasione della consegna del Premio Isabella Doria, dedicato all'intraprendenza femminile, curato dal Comune, dal direttivo della biblioteca e dall’associazione “Gioco delle Bije”, con il sostegno della Banca Alpi Marittime.

Con azioni concrete Carfora ha risollevato le sorti dell’istituto del Parco Verde di Caivano, una scuola considerata "di frontiera", ubicata in una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, dando speranza e futuro a tantissimi studenti.

L'INTERVISTA A FARIGLIANO

Nata a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, la professoressa è diventata un modello di legalità e lotta alla dispersione scolastica per tutta Italia.

Questa sera in onda la prima puntata sella serie ispirata alla sua storia.



