Nuovo ospedale di Cuneo, Marro (AVS) dopo il Tar: "La sentenza non è una vittoria politica, ora la Regione dica tempi e costi"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Prendiamo atto della sentenza del TAR che respinge il ricorso sul project financing del nuovo ospedale di Cuneo. Un passaggio che chiude un contenzioso, ma che non può essere usato come una vittoria politica.

La scelta di insistere sul partenariato pubblico-privato quando già nel 2022 esisteva un progetto di edilizia pubblica inserito nel piano dei lavori regionali nell'ambito sanitario si è rivelata disastrosa. In questi anni la Giunta ha fatto e disfatto, cambiando impostazione più volte con il solo risultato, ad oggi, di lasciare territorio nell’incertezza.

Ora la domanda è: e adesso?

A proposito dell'attuale piano regionale dei nuovi ospedali (sono 11 quelli previsti su tutta la Regione Piemonte) INAIL può finanziare un solo intervento all’anno e non siamo certi di chi potrà beneficiare di questa possibilità e quando. Senza contare che le coperture per il rimborso a INAIL ad oggi restano incerte.

Aspettiamo quindi che la giunta regionale dica con chiarezza che cosa si riuscirà a fare, con quali tempi e con quali costi assumendosi fino in fondo la responsabilità delle scelte.

Giulia Marro, Consigliera Regionale"



