Intervento dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e Savigliano nel pomeriggio di oggi, martedì 10 maggio, nei pressi dell'abitazione di un anziano 86enne in via Cavallotti a Cavallermaggiore, per il principio d'incendio ad una bombola del gas.

Per fortuna i danni sono stati limitati ad un pensile della cucina, mentre l'anziano signore non ha riportato ferite.

È intervenuta anche un'ambulanza del 118.