Sommariva del Bosco e Cravanzana: corsa a tre nei due comuni al voto tra Langhe e Roero

Corsa con tre candidati a sindaco nei due centri di Langhe e Roero chiamati a rinnovare la propria amministrazione comunale dopo il commissariamento dovuto alle dimissioni dei rispettivi primi cittadini, Matteo Pessione ( leggi qui ) e Roberto Pace ( leggi qui ).



Uno schema probabilmente inatteso quello realizzatosi allo scadere della presentazione delle liste nel piccolo municipio langarolo (387 residenti), dove a contendersi la poltrona di primo cittadino saranno Antonio Iovieno, Laura Lubica e Luigi Porro.



Confermate invece la previsioni della vigilia ( leggi qui ) per quanto riguarda il popoloso centro roerino (6.300 residenti). Qui il vicesindaco uscente Matteo Pedussia è sceso in campo con una propria lista che se la dovrà vedere con quelle formalizzate dall’ex primo cittadino (dal 2004 al 2014) Andrea Pedussia e da Antonella D’Alesio. A seguire le liste con tutti i candidati al Consiglio comunale.



"Salviamo Sommariva - D’Alesio sindaco"

Candidato a sindaco Antonella D’Alesio

Candidati consiglieri

Rampone Giorgio,

Marino Katia,

Vettore Tanya,

Gessica Vinciguerra,

Silvana Fissore,

Mauleon Teresita,

Lamendola Rocco,

Mazzardis Renata,

Smecca Leonardo,

Alfano Giovanni,

Oddone Gianluigi,

Catrambone Chiara.



"SdB+ con Andrea Pedussia sindaco"

Candidato a sindaco Andrea Pedussia

Candidati consiglieri

Samuele Bertolotta, 29 anni, imprenditore;

Luigima Beltramo, 63 impiegata comunale in pensione;

Samuele Favaro, 31 anni, studente universitario e calciatore;

Enrico Groppo, 30 anni, tecnico commerciale;

Piera Groppo, 33 anni, coltivatrice diretta;

Pamela Merlino in Uziard, 37 anni, impiegata;

Elisabetta Nicotra, 47 anni, funzionario Università di Torino;

Giorgio Paschetta, 65 anni, docente di elettronica in pensione;

Alan Piras, 41 anni, responsabile commerciale;

Maurizio Piumatti, 64 anni, medico veterinario in pensione;

Noemi Procopio, 31 anni, ricercatrice e docente universitaria:

Alessandro Zini (Lallo), 54 anni, commerciante.



"Sommariva del Bosco - Diamo voce ai cittadini"

Candidato a sindaco Marco Pedussia

Candidati consiglieri

Galdi Nicola,

Vanni Fabrizio,

Gallo Stefano,

Groppo Lorenzo,

Braida Roberto,

Bonino Dario,

Castello Laura in Burdese,

Busso Emilio,

Petito Laura,

Spagnolo Cinzia,

Tonante Carlo,

Lazhar Ingaramo Fatima.