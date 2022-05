Elezioni - Portera:"A Savigliano serve maggiore incisività per intercettare i fondi"

Dopo la serata di presentazione dei 60 candidati alla Crusà Neira di Savigliano che si è tenuto venerdì 20 maggio, con Antonello Portera parliamo in questa intervista di alcuni punti del programma elettorale.

Quali sono le vostre idee per rilanciare il turismo saviglianese?

Occorre partire da tutte le iniziative che sono state già attuate per far emergere le risorse culturali, artistiche e naturalistiche di cui Savigliano può andare orgogliosa. Oggi occorre uno sforzo in più per far conoscere anche in terre lontane le bellezze della città ed in quest'ottica il Comune, le altre istituzioni locali, le associazioni ed anche i singoli cittadini possono attivarsi per farsi ambasciatori culturali al fine di favorire una crescita significativa del turismo, sfruttando le opportune collaborazioni ed anche gli strumenti della tecnologia. Occorre promuovere eventi di varia natura (commerciali, musicali, letterari, congressuali, ricreativi, sportivi etc...) dislocati in più posti in modo che sia assicurata una certa continuità oltre che una opportuna varietà, ancor meglio se volti a valorizzare i talenti locali. Gli eventi tuttavia devono essere sfruttati in modo più incisivo e coordinato per far conoscere ed apprezzare i Musei saviglianesi, i palazzi storici, il teatro, la piazza, le Chiese, i chiostri, le chiesette in campagna etc.. Di pari passo occorrerà favorire una maggiore ricettività che potrebbe essere incoraggiata proprio da significativi segnali di sviluppo del turismo.



I prossimi anni saranno cruciali in termini di fondi da intercettare. Quali obiettivi vi ponete e su quali progetti puntate?

Confidiamo di accedere con maggior incisività ai fondi europei e anche a provvidenze di diverso tipo che siano disponibili a favore dei comuni. Occorrerà procedere all'istituzione di un ufficio specifico, con personale qualificato, per farsi trovare adeguatamente pronti nei momenti dei bandi. Puntiamo prioritariamente a migliorare l'edilizia scolastica rendendola più razionale, più accessibile, più efficiente dal punto di vista energetico e più sicura sotto il profilo sismico. Anche lo sport potrebbe trarre grandi benefici dall'accesso a questi tipi di fondi, ma probabilmente si potrà fare molto anche per migliorare certi edifici pubblici del Comune.

Impiantistica sportiva. Su cosa è necessario intervenire?

Occorre intervenire in modo oculato per una progettazione a lungo medio lungo termine che rivaluti completamente l'assetto dell'impiantistica sportiva saviglianese, anche per consentire a tutti gli sport, anche a quelli meno conosciuti, di godere una adeguata fruibilità. Al di là delle duplicazioni e triplicazioni di società sportive per la stessa disciplina, occorre prendere atto che gli spazi nelle palestre sono oggi insufficienti rispetto alla popolazione ed offrono peraltro ridottissime opportunità a coloro che intenderebbero svolgere attività sportiva puramente ricreativa al di fuori delle società sportive, sicchè è auspicabile riuscire ad intercettare finanziamenti per realizzare un impianto in più, provvedendo a razionalizzare quelli presenti; peraltro potrebbe porsi il problema di spostare o comunque rendere più moderno ed adeguato il palazzetto di via Giolitti. Un punto cruciale riguarda la rivalutazione complessiva dello Stadio Morino: in particolare occorrerà valutare se effettivamente risistemare l'attuale pista di atletica (che comunque non avrebbe le caratteristiche necessarie per la massima omologazione) oppure se convenga realizzare un impianto "ad hoc" più ridotto ma più moderno, in altro sito, in modo da liberare spazi per altri sport all'interno dello stadio Morino. Ovviamente un programma ambizioso di questo tipo dovrebbe essere "impostato" nel quinquennio ma realizzato in tempi più ampi, avendo cura di garantire nel frattempo la salvaguardia ed il potenziamento delle discipline già praticate in città.

Quali sono, in sintesi, altri punti del programma che ritenete importanti?

Ci sta molto a cuore porre la giusta attenzione all'assetto produttivo cittadino e quindi alle esigenze del mondo del lavoro, dell'imprenditoria agricola, commerciale, artigianale e dei servizi. Sicuramente la prossima Amministrazione si troverà ad affrontare in termini brevi il problema della risistemazione della biblioteca (che abbisogna di interventi importanti) e di conseguenza anche dell'Archivio storico. C'è l'esigenza di rivedere l'assetto urbanistico e la viabilità, sia nel concentrico che nelle frazioni, al fine di garantire maggiore sicurezza ed anche maggior salubrità dell'aria. Non c'è dubbio che chi governerà dovrà affrontare in tempi molto rapidi il problema di accogliere il nuovo ospedale, secondo quanto deciderà la Regione Piemonte, avendo cura anche in questo caso di vigilare affinchè nella fase transitoria sia garantita la massima qualità degli strumenti, del personale e dei servizi dell'attuale ospedale.