Scuola, Bergesio (Lega): “Ok Senato a DDL Assistenti autonomia è vittoria di buon senso per l’inclusione”

“L’approvazione in Senato del disegno di legge sugli assistenti all’autonomia e alla comunicazione rappresenta un risultato storico che mette finalmente al centro la dignità del lavoro e il diritto allo studio. Come sottolineato dal Senatore della Lega Roberto Marti, primo firmatario del provvedimento e presidente della Commissione Cultura, i diritti si garantiscono con atti concreti e non con la retorica: oggi la Lega dimostra ancora una volta di saper passare dalle parole ai fatti”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) commenta il via libera di Palazzo Madama al DDL che disciplina la figura professionale degli assistenti per gli studenti con disabilità.



“Parliamo di migliaia di professionisti che per anni hanno operato in un limbo normativo, pur essendo pilastri insostituibili per l’integrazione scolastica dei nostri ragazzi. Con questa norma – spiega Bergesio – diamo certezze contrattuali, riconosciamo le competenze maturate e garantiamo un quadro omogeneo a livello nazionale, superando le frammentazioni che finora hanno penalizzato sia i lavoratori che le famiglie”.



“È un traguardo che nasce dall’ascolto del territorio e delle istanze che arrivano dalle nostre scuole. Una sinergia vincente tra Parlamento, Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero per le Disabilità che porta ad una scuola più equa e moderna. La Lega continua a lavorare per un’Italia dove l’inclusione sia una realtà quotidiana e non solo un bel proposito”, conclude Bergesio.