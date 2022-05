Elezioni Mondovì, gli incontri di Patto Civico nelle frazioni e nei rioni

I primi due incontri si sono svolti ed hanno visto protagonisti i cittadini di Pascomonti e Carassone.

"Momenti imprescindibili per chi, come noi, intende la politica come partecipazione e condivisione - commenta il candidato Sindaco, Luca Robaldo - oltre che estremamente utili per portare a conoscenza le tante tematiche del nostro programma e per attivare il dialogo che, da parte nostra, non verrà mai meno".

Nelle prossime settimane, fino al voto, il Patto Civico proseguirà nel ciclo di incontri secondo il calendario che segue:

LUN 23/05 S.BIAGIO 20:30 SALONE RETRO BAR RISTORANTE

MAR 24/05 BORGATO 21:00 CIRCOLO ACLI

MER 25/05 PIAZZA 20:30 SALA CONFERENZE MUSEO DELLA CERAMICA

GIO 26/05 POGLIOLA 20:30 SARA E GIULIA CAFFE'

VEN 27/05 BREO 20:30 SALA CONFERENZE “L. SCIME' ”

SAB 28/05 -------- ---- ---------------------------------

DOM 29/05 SAN QUINTINO/ CRIST 20:30 EX SCUOLA

LUN 30/05 MERLO 20:30 CIRCOLO ACLI

MAR 31/05 VIA CUNEO 20:30 EX CENTRALE ENEL, INGRESSO VIA SALUZZO, 3

MER 01/06 SANT'ANNA 20:30 CAFFE' IL CARILLON

GIO 02/06 BREOLUNGI 20:30 CASCINA MEO MONDINO - VIA BERTINI N.98

VEN 03/06 BORGO ARAGNO 18:00 SALA BALLOON PORTO

ZONA INDUSTRIALE

VEN 03/06 RIFREDDO 20:30 CIRCOLO DI RIFREDDO

SAB 04/06 -------- ---- ---------------------------------

DOM 05/06 GRATTERIA 20:30 SALA DEGLI ALPINI

LUN 06/06 SAN GIOVANNI GOVONI 20:30 SALONE DI SAN GIOVANNI GOVONI

MAR 07/06 -------- ---- ---------------------------------

MER 08/06 FERRONE 20:30 CENTRO SPORTIVO "ROSA BIANCA”

GIO 09/06 ALTIPIANO 20:30 PARK HOTEL