Massimo Garnero (FdI): "Cuneo vuole davvero un sindaco di sinistra? La città merita una svolta"

"Patrizia Manassero è una donna di partito. E' esponente del PD. Con lei sindaco, la città virerà verso sinistra in modo deciso. Ma Cuneo non è una città di sinistra. Molti di area centrista non si riconoscono in lei. E questo creerà dissidi nella maggioranza, se lei venisse eletta". A dirlo Massimo Garnero, consigliere comunale uscente per Fratelli d'Italia e nuovamente candidato per il partito guidato da Giorgia Meloni, a sostegno di Franco Civallero.

Garnero rincara la dose: "I centristi hanno accettato l'imposizione della Manassero per poter restare al potere e mantenere le poltrone. Gli assessori uscenti della lista Centro per Cuneo non si riconoscono nella sinistra, ma non hanno il coraggio di rompere il giocattolo".

Conclude: "E' ora che Cuneo cambi aria. Chiedo agli elettori di darci fiducia. Serve un'alternativa. Metteteci alla prova!"