Verduno inaugurerà il nuovo scuolabus: un mezzo moderno per il trasporto degli alunni

Martedì 6 gennaio alle 11, il Comune di Verduno presenterà ufficialmente alla cittadinanza il nuovo scuolabus comunale da 27 posti, dotato anche di posto riservato a persone con disabilità, che entrerà in servizio per il trasporto scolastico degli alunni. L’inaugurazione si terrà in piazza Don Borgna, alla presenza del sindaco Marta Giovannini, degli assessori, dei consiglieri comunali e degli studenti; a seguire è previsto un momento conviviale con un brindisi nelle Antiche Cantine Municipali.

Il mezzo, del valore complessivo di circa 100 mila euro, è stato acquistato grazie a fondi regionali assegnati tramite bando e gestiti dall’Unione Montana Alta Langa, consentendo al Comune di contenere l’impegno diretto di risorse proprie e di dotarsi al tempo stesso di uno scuolabus nuovo, moderno e adeguato agli standard più recenti.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Marta Giovannini, che sottolinea il percorso intrapreso dall’Amministrazione: “La mia Amministrazione sta procedendo spedita nell’opera di modernizzazione del nostro Comune sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda le infrastrutture e le ristrutturazioni del patrimonio comunale, sia per i mezzi pubblici a servizio della collettività”.

Un’attenzione particolare è rivolta al mondo della scuola: “In particolare agli studenti, che da domani avranno a disposizione un mezzo di ultima generazione per recarsi a scuola, acquistato grazie anche ai fondi PNRR. Un bel risultato che raggiungiamo dopo un solo anno di mandato rinnovato”, conclude il sindaco.