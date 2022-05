L'artista garessino Giuseppe Penone eletto all'Accademia delle Belle Arti di Parigi, è l'unico membro italiano

Nato nel 1947 a Garessio , Penone è un artista di fama internazionale, il cui lavoro è incentrato su tre costanti, come spiegano dall'Accademia francese: la relazione dal corpo all'opera, a cui si accosta in modo molteplice e originale; la messa in discussione di processo creativo stesso che attraversa il suo lavoro integrando arcaismo, classicismo e contemporaneità; la bellezza al sublime le cui opere invitano lo spettatore, oltre la vista, a un'esperienza di tutti i sensi.

Dopo gli studi in ragioneria, entra all'Accademia di Belle Arti di Torino dove sceglie la scultura. La sua prima mostra l'incontro personale avviene in questa stessa città nel 1969; quindi lui collega impianti, ordini pubblici e mostre in gallerie e musei di tutto il mondo intero. Nel 2004 il Centre Pompidou aveva organizzato un'importante retrospettiva sul suo lavoro, mentre nel 2020 era tornato in Granda per una mostra "Incidenze nel vuoto", mostra allestita presso il complesso monumentale di San Francesco a Cuneo.