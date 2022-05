Andrea Massarenti, FDI: “Cuneo deve avere visione di capoluogo di provincia e non di paese” [VIDEO]

Il candidato consigliere FDI Andrea Massarenti in piazza Europa: "No al parcheggio sotterraneo"

“Abito in una città che amo. Ho deciso di candidarmi consigliere per il bene di Cuneo e per dare una prospettiva nuova alla città”. Parole di Andrea Massarenti, imprenditore di 30 anni, candidato consigliere per FDI nella grande coalizione di centro destra a sostegno di Franco Civallero candidato sindaco di Cuneo.

“Cuneo deve avere visione di capoluogo di provincia e non di paese. Se sarò eletto voglio dare priorità ai problemi concreti di cittadini, lavoratori e imprese. Ma anche a rendere Cuneo più vivibile per la sicurezza e più agibile per la viabilità”, continua Massarenti.

L'intervista si svolge in piazza Europa: “Sono contrario al progetto del parcheggio sotterraneo portato avanti dall'amministrazione uscente. È un progetto sbagliato per come è stato proposto, per come è impostato e per il fatto che si appoggi ai fondi del bando periferie. Non abbiamo l'estensione territoriale di Milano. Un parcheggio interrato può essere realizzato in altre zone, ad esempio in piazza Costituzione che è solo ad 1 km da qui, magari con il supporto di navette per raggiungere il centro. Serve poi sedersi a tavolino e rivedere tutta la viabilità di Cuneo".

Tre i macrotemi su cui si impegna il candidato consigliere: “Impresa e lavoro, sicurezza e decoro, infrastrutture e opere pubbliche. Prima pensando alla risoluzione di problemi concreti già esistenti e poi ai nuovi progetti”.