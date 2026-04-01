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Politica | 01 aprile 2026, 15:03

Saluzzo, ‘Insieme si può’ critica l’atteggiamento delle minoranze: “Hanno una doppia morale”

Restano tesi i rapporti tra la maggioranza consiliare e l’opposizione in Consiglio comunale a Saluzzo. L’associazione politico-culturale civica di centrosinistra contesta il silenzio sugli scandali regionali e nazionali del centrodestra

Saluzzo, ‘Insieme si può’ critica l’atteggiamento delle minoranze: “Hanno una doppia morale”

L’associazione politico-culturale “Insieme si può”, espressione della maggioranza civica di centrosinistra che amministra la città, alla luce degli ultimi eventi regionali nazionali che stanno interessando il centrodestra prende posizione con una nota stampa chiamando in causa l’atteggiamento dell’opposizione. 

“Negli ultimi due anni, e con particolare intensità nelle ultime settimane, – affermano dal direttivo - le minoranze consiliari hanno assunto un atteggiamento sempre più polemico, spesso oltre i confini del confronto politico. Un approccio che ha contribuito a creare un clima fatto di insinuazioni e sospetti, nel quale ogni scelta amministrativa, anche se coerente con il programma di mandato, viene sistematicamente descritta come discutibile quando non opaca. È un metodo – sostengono - che respingiamo con fermezza. Il confronto democratico si fonda su fatti, argomentazioni e responsabilità. Le decisioni si discutono e si contestano nelle sedi opportune, ma non possono trasformarsi in un “processo permanente” dove la delegittimazione personale sostituisce il merito”.

E poi la tirata d’orecchi sugli scandali politici regionali e nazionali.

“Colpisce, per contro – scrivono- da Insieme - il silenzio delle stesse minoranze di fronte a vicende gravi che hanno coinvolto esponenti nazionali e regionali delle loro forze politiche di riferimento. In quei casi non si tratta di polemiche, ma di fatti che hanno portato a dimissioni e ad approfondimenti istituzionali e giudiziari. Di fronte a tutto questo emerge – questa l’accusa - una doppia morale evidente: chi fino a ieri brandiva la legalità come strumento di attacco, oggi tace su vicende che riguardano direttamente il proprio schieramento”.

redazione

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