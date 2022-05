Gli studenti della Media Musicale di Mondovì conquistano Verona

Primo premio per l'Orchestra delle classi seconda e terza media, secondo posto invece per l'Orchestra della prima.

Migliaia gli studenti, provenienti da tutta Italia, hanno preso parte al concorso, in cui Mondovì ha dato grande prova di carattere, ottenendo risultati e riconoscimenti che hanno fatto registrare un'edizione da record.

Gli studenti della Scuola Media Musicale di Mondovì Piazza , Istituto Comprensivo 1, sbancano al concorso Nazionale "Scuole in Musica" che si è tenuto a Verona dal 24 al 26 maggio.

Primo premio assoluto per i solisti: Margherita Lanfranco (violino), Bianca Airaldi (flauto traverso), Margherita Tala (flauto traverso), Sofia Occelli (flauto traverso per la categoria ex allievi).