Amministrative Mondovì, il candidato sindaco Luca Robaldo: "La città deve ripartire dal commercio, maggiore attenzione al decoro urbano e sgravi fiscali" [VIDEO]

Mondovì si prepara al voto del prossimo 12 giugno e Luca Robaldo , candidato in corsa al municipio per il Patto Civico , dopo la presentazione ufficiale delle liste che lo appoggiano nella sua corsa ( leggi qui ), prosegue i suoi incontri con i cittadini.

Questa mattina, sabato 28 maggio, era presente al mercato contadino, fiore all'occhiello della città, grazie ai produttori locali. E le proposte del Patto Civico vogliono ripartire proprio dai settori agricolo, artigiano, commerciale e industriale, che trainano la città.

"Abbiamo in mente numerose iniziative e azioni concrete per far sì che proprio dal tessuto commerciale possa passare la ripartenza della città" - spiega il candidato sindaco Luca Robaldo - "Nel nostro programma abbiamo inserto la creazione di un osservatorio del commercio: un tavolo di lavoro condiviso fra amministrazione comunale, commercianti e associazioni di categoria, che possa garantire un dialogo diretto e proficuo. Non mancheranno interventi mirati per le attività: leva fiscale tributaria per agevolare le locazioni dei locali sfitti e abbattimento di tasse e aliquote comunali, importanti per commercio, ma anche per il settore artigianale, industriale e agricolo. Inoltre maggiore attenzione al decoro urbano, con inserimento di nuovi cestini, posaceneri, ma anche arredi tematici per i commercianti, un intervento a 360°".

Robaldo, 36 anni, assessore uscente della Giunta Adriano, che in questi anni si è occupato in particolare di Scuola, istruzione, Sport e SmartCity, è sostenuto da: Civicittà, Mondonuova, Lista Adriano Mondovivila, Mondovì al Centro, Mondovì Cresce con Luca Robaldo, Mondovì in Movimento, Mondovì protagonista con Robaldo sindaco, Mondovì unita con Luca Robaldo.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

IL PROGRAMMA DEL PATTO CIVICO