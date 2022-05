Condannato il rapper Diablo per manifestazione non autorizzata

Un mese di arresto con pena sospesa e 100 euro di ammenda. Questa la sentenza pronunciata dal giudice Giovanni Mocci in Tribunale a Cuneo nei confronti di Dominique Chillé Diouf, in arte Diablo, sotto accusa per manifestazione non autorizzata. Il giovane partecipò alla finale del talent show The Voice Italy 2019.

Il procedimento prese le mosse da un corteo di protesta contro il coprifuoco indetto per il primo maggio 2021 a Cuneo. La manifestazione non era stata comunicata alle autorità ma solo “pubblicizzata” attraverso il passa parola sui social e su whatsapp con l’hashtag #dopole22. Quella sera circa 300 persone si erano ritrovate in Piazza Galimberti e avevano sfilato fino a davanti la stazione.

Le autorità, al termine della protesta pacifica appena dopo la mezzanotte, identificarono l’imputato e, ritenuto uno dei promotori perché aveva tenuto un breve discorso con il megafono, lo denunciarono. Il suo legale, l’avvocato Chiaffredo Peirone, aveva obiettato a questa contestazione: “Non si è raggiunta la prova che sia stato lui il promotore della manifestazione: non basta aver identificato un partecipante che ha preso la parola”.