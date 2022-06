Trapianto capelli: chi può farlo e quando

Il trapianto capelli è un intervento molto diffuso al giorno d’oggi che permette di risolvere i problemi legati alla perdita dei capelli e avere una chioma bellissima. La calvizie e l’alopecia sono disturbi che, con il tempo, possono provocare moltissimi disagi.

Sono tantissime le persone che, dopo un periodo buio, vivono una vera e propria rinascita sottoponendosi a un trapianto di capelli. La chioma infatti è un elemento fondamentale nella vita di ognuno di noi perché ci consente di creare un nostro stile, di distinguerci e di piacerci allo specchio.

Trapianto di capelli per uomo: come funziona

Il trapianto di capelli per uomo permette di risolvere problemi che possono rovinare l’esistenza e l’immagine di sé. La perdita di capelli progressiva e la calvizie rappresentano una grandissima preoccupazione per tanti uomini. Anche un semplice diradamento infatti può provocare ansie, paure e insicurezze, un disagio psicologico che con il tempo diventa sempre più pressante e complicato da affrontare.

Quando la pressione e la tristezza sono troppi e pesanti da sopportare, il trapianto di capelli è un’ottima soluzione. Questo metodo è modernissimo ed esclusivo, ottimo per ottenere grandi risultati. Con gli anni le tecniche si sono evolute e permettono di regalare un futuro diverso alle tante persone che sono costrette a combattere con la calvizie.

Trapianto di capelli per donna: perché farlo

Se ne parla ancora molto poco, ma la calvizie colpisce tantissime donne. Una condizione che nel sesso femminile – dove i capelli sono fondamentali per definire il proprio stile e sentirsi belle – provoca un disagio fortissimo. Spesso chi perde i capelli tende a nascondersi, a non parlarne e a chiudersi in casa. Ne consegue una forte depressione, paure e la fine dei rapporti sociali. Come tornare a vivere? Una seconda occasione per tanti è arrivata con un trapianto di capelli.

Una tecnica sicura, con risultati ottimali, per tornare a sorridere, a trascorrere tempo con chi si ama e a scoprire il mondo. Donne che prima non riuscivano più a riconoscersi allo specchio in questo modo riusciranno ad avere una chioma splendida, lunga, fluente, da accarezzare e pettinare.

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi per effettuare un trapianto di capelli? La clinica del capello aiuta a risolvere problemi di calvizie sia per uomini che per donne. Dispone di soluzioni di trapianto e di infoltimento che vengono studiate ad hoc a seconda delle necessità delle persone. Non tutti i clienti sono identici fra loro infatti e il team della clinica del capello lo sa. Un altro surplus? I prezzi, che sono accessibili a tutti. Molto spesso infatti a frenare le persone nello scegliere un trapianto di capelli è proprio la paura di spendere troppo. Un problema che in questo caso non si presenta, grazie a pacchetti personalizzati e a un rapporto qualità/prezzo senza pari.

Cortesia e disponibilità sono le armi del team di professionisti per risolvere il problema. La loro missione infatti è solo una: risolvere i problemi dei clienti sfruttando soluzioni efficaci, personalizzate e moderne. Si parte con una consulenza qualificata gratuita iniziando poi un percorso di crescita e rinascita.

Perché scegliere la clinica del capello? Sono specialisti da oltre 20 anni, contano uno staff formato nei migliori istituti europei. Inoltre offrono assistenza post-trattamento, prezzi vantaggiosi e pagamenti anche a rate.