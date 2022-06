Smarrisce il sentiero e chiama i soccorsi: intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco in Valle Gesso

Intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco in Valle Gesso, zona Costabella, sopra Valdieri. I soccorritori sono stati allertati da un'escursionista, una donna di 45 anni che, durante una passeggiata in solitaria, ha perso il sentiero, finendo in un canalone di foglie particolarmente ripido e impervio.

Spaventata e consapevole del rischio, ha chiamato i soccorsi. E' intervenuto l'elicottero da Torino, che ha provveduto a localizzarla e a recuperarla con il verricello.

La donna, in buone condizioni di salute, è stata portata a Valdieri e accompagnata alla macchina.