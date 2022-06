Biglietto da visita NFC: per una gestione contatti più efficiente

Salvare un contatto in pochi secondi è ancora una rivoluzione, specialmente quando si ha a che fare con decine e decine di numeri diversi per ciascuno.

Ma a noi piace stupire, a noi piace cambiare le cose, migliorare le nostre azioni quotidiane. E per questo, dopo mesi di duro lavoro, siamo riusciti a creare qualcosa che questa volta ha stupito anche noi.

Il tuo cliente non salverà soltanto il tuo contatto in rubrica in pochi secondi, ma adesso potrà installare la tua App. Sì, hai capito bene: il tuo biglietto da visita diventa un'App. Questo vuol dire che nessuno dovrà più ricordare il tuo nome o scorrere le lunghissime rubriche del telefono nell'affannosa ricerca del tuo contatto perosnale. Ti troverà molto semplicemente nella home del suo smartphone, oppure direttamente all'interno del proprio computer.

Noi di Cardz, inoltre, abbiamo davvero a cuore la velocità. In un mondo ormai che va sempre più veloce, i tuoi clienti hanno sempre meno tempo da dedicare alla gestione dei contatti; ma grazie al nostro sistema rivoluzionario tutti potranno installare il tuo biglietto da visita senza dover eseguire accessi a nessuno store online: infatti basteranno due click e non si libereranno più di te!

Sarai tu, in maniera estremamente facile ed intuitiva, a scegliere l’icona della tua App, sia essa una tua foto, oppure il logo stesso della tua azienda. inoltre potrai modificare il colore del tema, il nome, nonché aggiungere e gestire una barra menu con infinite possibilità.

Siamo orgogliosi di poterti dire che Cardz è il primo Biglietto da visita NFC al mondo che diventa un’app in pochi secondi sullo smartphone di chiunque incontri. Ti basti immaginare che grazie alla dashboard avanzata di Cardz potrai ottenere un’App completa, grazie alla quale i tuoi clienti potranno scaricare dei documenti, guardare nuovi video, nuove offerte relative alla tua azienda, e addirittura anche prenotare appuntamenti e molto altro. Dovrai convincerli che non vieni dal futuro, ma semplicemente hai trovato una soluzione semplice e veloce per farti conoscere e riconoscere.