"Ottimo risultato per due giovani. Abbiamo pagato il preferire la politica alla ricerca di preferenze"

E' tempo anche per Filippo Blengino ed Elisa Viale, all'indomani della giornata di spoglio elettorale relativa alla tornata amministrativa della città di Cuneo, fare il punto sulla situazione e sui risultati raggiunti.

Entrambi membri dei Radicali Cuneo (di cui Blengino è segretario provinciale) e presenti nella lista del Partito Democratico a sostegno della candidata sindaca Patrizia Manassero, Blengino e Viale hanno raccolto rispettivamente 84 e 57 preferenze. Risultato che li posiziona nella 'top 20' dei candidati della lista, tutt'altro che semplice da raggiungere data la giovanissima età e la poca esperienza pregressa. Ma che probabilmente non permetterà loro di sedersi in consiglio comunale.

Blengino non nasconde le speranze in un dato più consistente ma anche la soddisfazione: "E' stata una campagna elettorale importante - ha detto - specie perché, a differenza di altri, non l'abbiamo impostata sulla raccolta sfrenata di preferenze ma ponendo temi strettamente politici. E questo, è inevitabile, la sua parte l'ha avuta".

"Patrizia Manassero ha totalizzato un risultato importantissimo, nonostante il ballottaggio. E sono indubbiamente da sottolineare quelli di alcuni candidati come Sara Tomatis, che tra l'altro abbiamo visto e sentito molto vicina in diverse nostre battaglie. In queste due restanti settimane di campagna elettorale intendiamo continua a sostenere il progetto e la candidata" ha aggiunto ancora Blengino.

"Pur non in consiglio comunale il nostro sforzo rimarrà attivo con gli strumenti di iniziativa popolare comunque a nostra disposizione - conclude il segretario dei Radicali - . E cercheremo di portarli all'attenzione della maggioranza espressa dal ballottaggio".