Inaugurata la nuova biblioteca civica di Cavallermaggiore: nuovo centro culturale e di aggregazione [FOTO]

È stata ufficialmente inaugurata, sabato 29 marzo, la nuova biblioteca civica di Cavallermaggiore, un luogo che non sarà solo la ‘casa dei libri’ ma anche un importante centro di aggregazione per tutta la comunità.

L'evento ha avuto un'anteprima giovedì 27 marzo, quando una catena umana di studentesse e studenti delle scuole della città ha trasferito simbolicamente i libri dalla vecchia sede della biblioteca civica ubicata nel Municipio alla nuova struttura, situata in via Pescatori.

La nuova biblioteca porta il nome di Nuto Revelli, figura simbolo della Resistenza cuneese. L'edificio che la ospita era in origine una palestra costruita in epoca fascista, oggi completamente riqualificata. Anche il giardino circostante è stato rinnovato ed è entrato a far parte del circuito dei giardini storici dell'associazione 'Le Terre dei Savoia'.

Una parte è dedicata al 'Giardino delle essenze' in stile medievale con piante medicinali, mentre l'altra è l' 'Orto tintorio' con le piante che un tempo si utilizzavano per colorare i tessuti.

All'inaugurazione hanno preso parte numerosi cittadini di Cavallermaggiore, i rappresentanti dell'amministrazione comunale con il sindaco Davide Sannazzaro, autorità civili e militari e, per la Regione, l'assessore regionale Marco Gallo con il consigliere Mauro Calderoni.

"Cavallermaggiore ha la sua 'Piazza del Sapere' - ha dichiarato Marco Gallo. - La nuova biblioteca civica Nuto Revelli è molto più di un luogo di lettura: è uno spazio vivo, dove cultura e comunità si incontrano. Un ambiente moderno e accogliente, pensato per stimolare il confronto, la conoscenza e la crescita personale".

Il sindaco Davide Sannazzaro ha sottolineato l'importanza di un percorso durato sei anni, frutto di un progetto partecipato che ha coinvolto volontari, professionisti e diverse istituzioni. "L'intero intervento ha richiesto un investimento di circa due milioni e mezzo di euro ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Regione Piemonte, la Fondazione CRC, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Fondazione CRS Savigliano, la Banca BCC Cherasco e generose donazioni private" - ha spiegato il primo cittadino - "Ora che abbiamo costruito il contenitore, dobbiamo abitarlo e viverlo".

Durante la cerimonia sono stati presentati i diversi ambienti della nuova biblioteca. Tra questi spicca la sala polifunzionale dedicata a ricerche, incontri e conferenze, intitolata a Domenico Bocchiotti, imprenditore di origine genovese che ha contribuito alla valorizzazione culturale di Cavallermaggiore di cui è stato nominato cittadino onorario.

Oltre a questa, la biblioteca offre due sale studio, una sala dedicata alla musica, uno spazio per giovani lettori e lettrici, una videoteca intitolata a Franco Demichelis, destinata al prestito e alla visione di DVD, e un'area speciale dedicata all'ex vicesindaco Mauro Allocco, scrittore e storico locale.

Già dalla domenica successiva all'inaugurazione, la biblioteca ha aperto le sue porte agli utenti, diventando da subito un punto di riferimento per la comunità.

Un altro punto di forza è la sua apertura continuativa tutti i giorni della settimana, un aspetto raro tra le biblioteche della provincia di Cuneo, reso possibile grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e volontari.

La nuova biblioteca civica di Cavallermaggiore rappresenta dunque un importante investimento per il futuro della città, un luogo di cultura e socialità destinato a crescere sempre di più.