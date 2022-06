Poste Italiane in down: servizi bloccati anche in provincia Granda

Sono diversi i disservizi che Poste Italiane sta riportando sull'intero territorio nazionale: da tutta Italia, infatti, gli utenti stanno manifestando difficoltà nell'accesso, nell'utilizzo dell'app e, in misura minore, nell'apertura del sito web e nel login al proprio account personale.



Le segnalazioni provengono principalmente dalle grandi città, ma anche la provincia cuneese risulta esserne colpita. Non risultano esserci informazioni specifiche sul malfunzionamento; pare che Poste Mobile non stia risentendo dei problemi: le segnalazioni riguardo l'operatore telefonico sono pressoché assenti.



Il personale sta cercando di risolvere il problema, attualmente senza riuscire a dare una previsione precisa dei tempi.