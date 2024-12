Ad alta velocità, da Boves a Borgo, con cinque chili di hashish in auto: arrestati

Nei giorni scorsi, in via Gastaldato, a Boves, una pattuglia dei Carabinieri di Boves ha notato un’autovettura scura di grossa cilindrata procedere a velocità sostenuta in direzione di Borgo San Dalmazzo.

I Carabinieri hanno quidni intimato l’alt al mezzo.

All’interno vi erano tre soggetti, residenti ad Oulx e a Torino, E.S.G di cittadinanza rumena classe 2003 – E.B.Z classe 2002 – M.R. classe 2006, entrambi nord-africani, risultati gravati da precedenti di polizia per stupefacenti.

Nel vano contenente la ruota di scorta sono stati trovati 5 kg di hashish. I tre avevano anche 1.500 euro in contanti. Al termine delle investigazioni i tre sono stati arrestati, l’autovettura Alfa Romeo Tonale su cui viaggiavano e gli effetti personali sequestrati per le ulteriori indagini.

E.S.G – E.B.Z – M.R. sono stati condotti presso il carcere di Cuneo a disposizione della Procura della Repubblica di Cuneo.