In fiamme alcune rotoballe al Passatore a Cuneo: in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco

Stanno ancora operando le squadre dei Vigili del Fuoco a Cuneo in località Passatore, sulla vecchia strada che porta a Cerialdo per un incendio che ha interessato alcune rotoballe.

L'allarme è scattato verso le 10 di questa mattina, domenica 19 giugno, le operazioni dei Vigili del Fuoco, sul posto con autobotte, sono ancora in corso, ma fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto abitazioni, quindi non si segnalano gravi danni a cose o persone.

La strada al momento rimane chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni.