CHE TEMPO FARÀ/ Settimana estiva, possibili temporali martedì

Ancora alta pressione dopo l'influsso perturbato di ieri con qualche possibile guasto temporalesco domani.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 22 luglio.

Cielo in prevalenza sereno con qualche residua nube cumuliforme il mattino. Temperature massime in ripresa compresa tra 31 e 32 °C. Venti inizialmente deboli meridionali, moderati da Nord Est in Liguria.

Martedì 2 e mercoledì 3 luglio.

Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con aumento delle nubi il pomeriggio con isolati rovesci o temporali saranno possibili sui settori alpini e zone limitrofe su cuneese, astigiano, alessandrino e Riviera di Ponente. Mercoledì nubi sparse, cumuliformi il pomeriggio.

Temperature in leggero calo le massime comprese tra 28-30°C mentre le minime in pianura saranno comprese tra 20-21°C, 22-23° al mare

Da giovedì 4 luglio.

Ancora alta pressione con lieve flessione termica, massime 27-28°C, minime 18-21°C. Meno caldo e senso di afa meno opprimente, soprattutto durante le ore notturne

