Milano Marittima è una delle località più amate della Riviera Romagnola. A pochi chilometri da Cervia, Ravenna e Rimini, ogni estate è meta di un turismo variegato e internazionale, composto sia di giovani che di famiglie. Questo perché relax e divertimento, pace e vivacità qui sono di casa: dagli stabilimenti balneari alle strutture ricettive, dai negozi ai ristoranti fino ai locali per il divertimento, Milano Marittima garantisce a chiunque la sua vacanza ideale.

Tuttavia se non ci siete ancora stati vi consigliamo di soggiornare in un hotel a 3 stelle, la scelta più equilibrata da tutti i punti di vista e che vi consente di non rinunciare a un soggiorno confortevole e soddisfacente. Cercando in Rete hotel 3 stelle Milano Marittima vi imbatterete certamente in uno dei più gettonati della città, l’Hotel Rosengarden. Apprezzatissimo per la qualità dell’ospitalità, la pulizia e l’ottima cucina (dettagli non trascurabili e da non dare mai per scontati), il Rosengarden gode di una posizione invidiabile a pochi passi dal mare nonché di un giardino all’inglese molto curato e attrezzato.

I tavoli con sedie in giardino offrono agli ospiti un’opportunità in più per rilassarsi, attardarsi a leggere un libro, scambiare quattro chiacchiere con amici, famigliari o altri ospiti dell’hotel, godersi la brezza estiva della sera, sotto le foglie a ventaglio delle palme californiane. Altro plus dell’Hotel Rosengarden è la piscina esterna, punto di riferimento per chi desidera alternare giornate in spiaggia ad altre più tranquille e riposanti. A pochi metri dell’hotel troverete lo stabilimento balneare omonimo gestito dall’albergo, il Bagno Rosengarden, perfettamente attrezzato e con accesso diretto per gli ospiti. Una comodità, quella della spiaggia privata, che fa davvero la differenza anche nei confronti di strutture di categoria superiore.

Riassumendo, perché scegliere un hotel 3 stelle a Milano Marittima come il Rosengarden Hotel?

· Perché è un hotel all inclusive

· Perché dispone di camere confortevoli, climatizzate e con balcone

· Perché offre una variegata colazione a buffet sia dolce che salata

· Perché il servizio ristorante propone uno sfizioso menu della casa

· Perché dispone di una spiaggia privata a soli 80 metri dalla struttura. A ogni camera sono assegnati un ombrellone e due lettini a sdraio

· Perché ha una piscina privata esterna riscaldata

· Perché le biciclette dell’hotel sono ad uso gratuito per i suoi ospiti

· Perché il suo giardino all’inglese di 500 mq è arredato con tavoli e sedie e dotato di angolo bar

· Perché ogni stanza è coperta da Wi-Fi gratuito

Ultima ma non meno importante la scontistica: prezzi vantaggiosi per famiglie con bambini (fino all’80% di sconto sulle tariffe di listino).