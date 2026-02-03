Il Pil della Granda per metà dall'estero: alleanza tra Camera di Commercio e Ceipiemonte per potenziare ancora l’export

Il legame tra la provincia di Cuneo e i mercati globali non è mai stato così solido. I numeri confermano una crescita inarrestabile: le esportazioni cuneesi nel 2024 hanno rappresentato il 47,7% del Pil. Quasi la metà della ricchezza prodotta nel territorio nasce dunque oltreconfine, una specificità che rende la provincia di Cuneo un’eccellenza assoluta a livello nazionale.

Proprio per sostenere questo slancio, la Camera di Commercio di Cuneo e Ceipiemonte hanno deciso di dare continuità e ulteriore vigore a un percorso strategico iniziato nel gennaio 2023.

Con la firma del nuovo accordo per il triennio 2026-2028, quel modello di successo non solo viene confermato, ma compie un vero e proprio "upgrade" qualitativo e geografico. Il cuore dell’iniziativa resta lo Sportello Internazionalizzazione, che quest’anno raddoppia la sua presenza: al presidio di Cuneo si affianca infatti una nuova sede operativa ad Alba. Si passa così da un ufficio centralizzato a un vero hub diffuso, capace di intercettare le aziende là dove batte il cuore produttivo della provincia.

L’accordo prevede una sinergia operativa costante: un esperto di Ceipiemonte sarà presente sul territorio lavorando in stretto contatto con il personale camerale, anch’esso appositamente formato per l’occasione. Non si tratterà solo di semplice assistenza tecnica o doganale, ma di un supporto strategico su misura: dalla profilazione dei mercati alla formazione per aiutare le imprese ad affrontare i nuovi, complessi scenari geopolitici.

"In un momento di forte incertezza globale, la Camera di Commercio di Cuneo potenzia il supporto all'export confermando la collaborazione con Ceipiemonte: lo Sportello Internazionalizzazione non solo proseguirà la sua attività a Cuneo, ma raddoppierà la presenza attivando un nuovo presidio ad Alba – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Luca Crosetto –. Data la straordinaria vocazione internazionale della Granda, vogliamo offrire risposte sempre più precise agendo come un vero hub strategico: le nostre sedi diventano la porta d'accesso privilegiata verso la rete delle Camere all'estero e i servizi di tutti gli organismi istituzionali che si occupano di export. Grazie a questa sinergia consolidata, vogliamo garantire alle imprese strumenti tecnici e assistenza su misura per competere con successo e solidità sui mercati di tutto il mondo.”

"Il rinnovo della collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo rappresenta per Ceipiemonte un importante segnale di fiducia, per il quale ringraziamo la Camera, ed è il riconoscimento di un lavoro costruito insieme sul territorio e a stretto contatto con le imprese – dichiara Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte. Questo impegno trova riscontro anche nei numeri: nell’ultimo anno la partecipazione delle aziende cuneesi alle iniziative di internazionalizzazione è cresciuta del 35% e, fin dall’avvio della collaborazione, oltre 200 imprese hanno preso parte ai percorsi formativi e ai webinar “Competenze per competere”. Con lo Sportello Internazionalizzazione rafforziamo ulteriormente il presidio territoriale, offrendo un’assistenza qualificata e personalizzata e ampliando il supporto a nuovi settori, come quello delle macchine agricole, in linea con l’evoluzione del tessuto produttivo provinciale".