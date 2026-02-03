Un successo “Lo sport nel piatto: ad ognuno il suo!

Ottima iniziativa quella del 2 febbraio presso la nuovissima SALA POLIVALENTE BANCA DI BOVES “Lo sport nel piatto: ad ognuno il suo!” organizzata da Bisalta Vita ETS con il sostegno di Banca di Boves – Credito Cooperativo Italiano in collaborazione con i Dipartimento Interaziendale Salute Mentale di Cuneo e l’IIS Sebastiano Grandis di Cuneo.

L’incontro, dedicato principalmente ai giovani del territorio, ha affrontato in modo competente e coinvolgente il tema del rapporto tra alimentazione e sport, con particolare attenzione all’importanza di uno stile di vita sano per lo sviluppo psicofisico delle nuove generazioni.

In sala famiglie, ragazzi, medici ed educatori ad ascoltare con interesse i relatori intervenuti: Dott. Marco Cipolat, Dott.ssa Sara Mattalia, Prof. Gian Maria Cherasco, Dott.ssa Daniela Massimo.

Professionisti qualificati, moderati da Daniela Bianco, hanno saputo unire competenza scientifica ed esperienza diretta sul campo, per promuovere in modo concreto una crescita equilibrata.

“E’ fondamentale ascoltare, dialogare e creare strumenti, cosi’ che i ragazzi siano davvero e concretamente protagonisti del proprio percorso di salute e benessere. Stasera abbiamo parlato di relazioni, solitudini, bisogno di appartenenza, di colmare vuoti, di abitare un corpo che spesso è specchio di malesseri esistenziali, in un mondo che vuole sempre più la performance al primo posto” ha commentato al termine della serata Michele Baudino, Presidente di Bisalta Vita ETS, sottolineando l’impegno continuo dell’associazione nel porre al centro i bisogni giovanili.

Il pubblico ha risposto con attenzione ed interesse, confermando come iniziative di questo tipo siano percepite come preziose opportunità di confronto e crescita personale. L’evento ha rappresentato un’ulteriore tappa del progetto “La tua vita: una Special Edition!”, già avviato con successo lo scorso anno che ha visto come precedente incontro quello del 12 gennaio presso lo Spazio Varco di Cuneo, anch’esso rivolto al benessere giovanile.

Banca di Boves e Bisalta Vita confermano così il proprio impegno nel territorio, promuovendo cultura della salute, educazione, dialogo generazionale: occasioni di crescita e consapevolezza per porre davvero al centro la salute psicofisica dei ragazzi ed il ruolo della comunità educativa. Per creare, insieme, un futuro più consapevole e cosciente.