Music For Family: la musica che diventa racconto di sabbia conquista 160 spettatori

Nel pomeriggio di domenica 1 febbraio la Sala Verdi della Fondazione Scuola APM si è trasformata in un luogo di meraviglia condivisa: oltre 160 partecipanti tra grandi e piccini, suddivisi in due turni, hanno preso parte a Music for Family – in viaggio tra suoni e fantasia, appuntamento del progetto CONsonanTE.

Protagonisti dell’evento i pianisti Lorenzo Martini e Andrea Vigna-Taglianti, che hanno accompagnato il pubblico in un percorso musicale raffinato e coinvolgente, dialogando con le immagini create dal vivo dalla sand artist Nadia Ischia. Granello dopo granello, le sue figure di sabbia hanno preso forma sullo schermo seguendo il respiro della musica, trasformando ogni brano in una piccola storia da guardare e da ascoltare.

Le atmosfere delicate delle pagine di Hahn e Chaminade, i quadri infantili di Arensky e l’incanto fiabesco di Ma Mère l’Oye di Ravel sono diventati paesaggi visivi grazie all’arte di Nadia Ischia, creando un’esperienza immersiva in cui musica e immagine si sono fuse in un unico racconto.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Scuola APM nell’ambito del progetto CONsonanTE, proseguirà con nuovi appuntamenti dedicati ai più giovani e ai loro accompagnatori, con l’obiettivo di rendere la musica uno spazio di condivisione accessibile e vivo.

Prossimo appuntamento domenica 12 aprile.