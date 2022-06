Trattore si ribalta nelle campagne di Cortemilia, nulla da fare per il 70enne alla guida

E’ G. C., settant’anni, la vittima dell’incidente verificatosi tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi, domenica 26 giugno, nelle campagne di Cortemilia.

Non ancora chiara la dinamica dell’incidente, verificatosi poco lungo strada Sulite, in una zona impervia al confine tra Cortemilia e Cravanzana, con accesso dalla Provinciale 31.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto il pensionato stava percorrendo la stretta strada di campagna a bordo del proprio mezzo agricolo quando, per cause in corso di accertamento – non escluso un possibile malore –, è finito nel declivio che in quel tratto costeggia la carreggiata, sbalzando il conducente ad alcuni metri di distanza.

In suo soccorso sono intervenuti i sanitari dell’Emergenza 118, allertati dai residenti di una vicina cascina, insieme a squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Alba e dal Distaccamento Volontari di Santo Stefano Belbo, e ai Carabinieri della Stazione di Cortemilia. Purtroppo inutili i tentativi di rianimare l’uomo, come anche l’arrivo dell’elisoccorso intanto giunto sul posto.