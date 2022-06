Confindustria: focus sui nuovi strumenti per sostenere il credito di filiera

Forme innovative di finanziamento, che consentono di finanziare il capitale circolante facendo leva sul ruolo e sulle relazioni dell’impresa all’interno della filiera produttiva saranno al centro del focus “Finanza innovativa, strumenti a supporto del credito di filiera”, che si svolgerà domani mattina, giovedì 30 giugno, a partire dalle ore 10, aperto a tutte le imprese associate. Strumenti flessibili e personalizzabili che rispondono alle esigenze delle aziende, ancora più fondamentali nel post pandemia, in cui i prezzi elevati di energia e materie prime che si sono estesi anche a beni e servizi, hanno inciso sulla marginalità e sui flussi di cassa. Inoltre, sono strumenti che possono permettere alle imprese medio grandi, capo-filiera, di supportare finanziariamente i propri fornitori strategici, in genere di piccole e medie dimensioni.

“Il nostro Centro Studi – commenta Elena Boretto, responsabile Credito e Finanza di Confindustria Cuneo, che coordina il webinar - ha realizzato insieme all’ Osservatorio Supply Chain Finance, School of Management del Politecnico di Milano una survey a cui hanno aderito un centinaio delle nostre associate, per mappare la conoscenza delle soluzioni che offre il supply chain finance. E’ emerso che gli strumenti di finanza innovativa sono ancora poco utilizzati, da qui abbiamo pensato ad un momento di informazione e formazione dedicato al credito di filiera con alcuni degli attori principali del mercato”.

Dal Factoring e Reverse Factoring, al Dynamic Discounting, all’Invoice Trading, all’Inventory Financing, saranno presentate le soluzioni e le piattaforme tecnologiche che permettono di dilazionare gli importi, incassare in anticipo le fatture a fronte di uno sconto, mettere in vendita le fatture dei propri clienti più virtuosi ad investitori, in modo che l’azienda cedente incassi immediatamente buona parte del valore facciale del proprio credito e la parte restante, al netto dei costi, a scadenza.

Nell’ultimo intervento, il Credito Emiliano, presenterà anche la prima operazione in Europa di finanziamento con pegno rotativo e tecnologia blockchain che ha come garanzia le scorte di magazzino, realizzata con Latteria Soresina.

