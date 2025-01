Ladri in fuga a Ceva rubano l'auto dell'ex sindaco: ritrovata a Torino dai Carabinieri

Hanno tentato di rubare da un'abitazione e nella fuga, sorpresi dai Carabinieri, hanno preso un'automobile che era parcheggiata nelle vicinanze, proprietà dell'ex sindaco, Vincenzo Bezzone.

È successo a Ceva, nella notte tra mercoledì e giovedì. Bezzone ha sporto regolare denuncia presso la stazione di Ceva, non appena si è reso conto che i ladri gli avevano sottratto l'auto che, nel pomeriggio della stessa giornata era già stata ritrovata.

"I Carabinieri in seguito ad una solerte ed incisiva indagine - spiega Bezzone, oggi consigliere comunale -, hanno ritrovato l’auto nella città di Torino e già nel tardo pomeriggio ne sono rientrato in possesso. Consentitemi un enorme ringraziamento all’Arma dei Carabinieri ed in particolare alla Stazione di Ceva e alla Compagnia di Mondovì per il l’eccellente lavoro e per il costante e puntuale servizio di controllo e contrasto al crimine svolto a beneficio di tutta la comunità. Grazie di cuore".



Individuato uno dei malviventi, sono ancora in corso ulteriori indagini da parte degli inquirenti.