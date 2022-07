16 luglio 2022: arriva il vero Giappone a Cuneo

A due passi dalla centrale Corso Nizza, nella chiesa barocca sconsacrata di Via Monsignor Peano 8/b arrivano i sapori e la filosofia giapponese.

Ideato e realizzato grazie alla passione per il Giappone di due giovani imprenditori piemontesi, Alessandro Durbano e Filippo Lerda, nasce il ristorante “Torii Original Japanese Restaurant”.

Torii, che nella cultura nipponica indica la porta dalla dimensione terrena a quella spirituale, vuole portare i sui visitatori in un viaggio non solo gastronomico ma ricco di eventi ed esperienze sensoriali, per un vero e proprio salto nella cultura originale del Sol Levante.

Lo chef, Shinya Iboshi, che in patria ha collaborato con prestigiosi ristoranti stellati e fatto parte dell’equipe dei cuochi dell’imperatore Hiroito, vi aspetta a pranzo e cena 7 giorni su 7…Buon viaggio!!!





Sito web: https://toriicuneo.it/

Facebook: https://www.facebook.com/Toriicuneo/

Instagram: https://www.instagram.com/Toriicuneo/