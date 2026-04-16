Il caro gasolio al centro dell’incontro FAI Cuneo con le imprese di autotrasporto

Ieri sera, mercoledì 15 aprile, presso la sede di FAI Cuneo, si è svolto un partecipato incontro con le imprese di autotrasporto del territorio, dedicato all’analisi delle principali criticità del settore e alle prospettive di confronto con le istituzioni nazionali.

Al centro del dibattito, il tema del caro gasolio, che continua a incidere pesantemente sui costi operativi delle aziende, mettendone a rischio la sostenibilità economica. Le imprese presenti hanno espresso forte preoccupazione per l’andamento dei prezzi e per la necessità di interventi concreti e tempestivi a sostegno del comparto.

Nel corso della serata è stata inoltre illustrata la linea politica che verrà portata avanti dai rappresentanti nazionali in occasione del confronto con il Ministero dei Trasporti, in programma per domani, appuntamento ritenuto cruciale per dare risposte alle istanze della categoria.

A introdurre i lavori è stato il responsabile dell’area trasporti di Confcommercio, Gabriele Bracco, che ha delineato il contesto attuale e le principali questioni aperte. A seguire sono intervenuti il presidente di FAI Cuneo, Giuseppe Bernocco, e il segretario Franca Bosio, che hanno evidenziato le difficoltà vissute dalle imprese locali e l’importanza di un’azione coordinata a livello nazionale.

Momento centrale della serata è stato l’intervento del presidente nazionale FAI, Paolo Uggè, che ha illustrato i punti cruciali del confronto in corso con il dicastero dei trasporti, soffermandosi sulle richieste avanzate dal settore e sulle possibili misure in discussione.

Le imprese presenti hanno inoltre espresso un forte apprezzamento per l’impegno degli organizzatori, riconoscendo la vicinanza dimostrata alla categoria e sottolineando come l’incontro abbia rappresentato un momento altamente costruttivo, vero fulcro dell’associazionismo e del dialogo tra imprese e rappresentanza.

L’incontro si è concluso con un confronto aperto tra i partecipanti, confermando la volontà condivisa di fare squadra per affrontare le sfide attuali e future del comparto dell’autotrasporto.