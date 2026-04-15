Energia e formazione: la convenzione tra eVISO e il Collegio dei Geometri di Cuneo genera valore per professionisti e territorio

Un appuntamento dal risvolto formativo che oggi trova continuità in una convenzione attiva, capace di accompagnare i professionisti nella gestione quotidiana delle forniture con soluzioni dedicate e un supporto qualificato.

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità concreta per i nostri iscritti, che possono contare su condizioni vantaggiose e trasparenti, unite a un servizio di elevata qualità, caratterizzato da assistenza diretta e contatti dedicati”, sottolinea il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, Geom. Carlo Cane. “Un elemento particolarmente rilevante perché consente di gestire con continuità e rapidità ogni esigenza legata alle forniture, sia in ambito professionale sia personale”.

Il valore della convenzione si esprime nella modalità: eVISO affianca i geometri partendo dall’analisi dei consumi, per individuare soluzioni personalizzate ed efficienti nel tempo. Un modello che si integra con le necessità operative di studi e cantieri, semplificando la gestione delle utenze e offrendo un supporto concreto anche nelle attività tecniche.

“La convenzione si distingue per un approccio orientato alla personalizzazione, basato sull’analisi dei consumi e finalizzato a individuare le soluzioni più efficienti e sostenibili nel tempo”, prosegue il Presidente. “Si tratta di una risposta puntuale alle esigenze dei nostri iscritti, che trovano così un alleato affidabile nella gestione dell’energia”.

Accanto ai benefici diretti per i professionisti, emerge con chiarezza anche il valore più ampio dell’iniziativa. L’adesione alla convenzione contribuisce infatti a sostenere le attività della Fondazione collegata al Collegio, generando ricadute positive su tutto il territorio provinciale.

“Desidero evidenziare in particolare lo scopo sociale dell’iniziativa”, aggiunge il Presidente. “Le risorse generate contribuiranno a sostenere progetti dedicati alla promozione scolastica e al rafforzamento del rapporto con gli Istituti CAT della provincia, favorendo l’orientamento dei giovani e il supporto alla formazione delle future generazioni di professionisti. Siamo quindi di fronte a un’iniziativa che unisce in modo virtuoso vantaggio individuale e responsabilità collettiva: da un lato offre strumenti concreti per migliorare la gestione energetica degli iscritti, dall’altro investe nel futuro della professione e del territorio”.

Una dimensione che rende questa collaborazione ancora più significativa: la gestione dell’energia diventa così anche un gesto capace di creare valore condiviso, sostenendo la crescita della comunità professionale e del territorio.

A due mesi dall’incontro di febbraio, la convenzione si conferma quindi uno strumento attuale e utile, capace di coniugare vantaggi concreti per gli iscritti e un impatto positivo che guarda al futuro della professione.

Per informazioni, è disponibile una pagina dedicata alla Convenzione tra eVISO e il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Cuneo.