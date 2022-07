A Beppino Occelli e Luigi Abbona il premio “Custodi del Territorio”, assegnato dll'Associazione dei Ristoranti della Tavolozza

Sono state consegnate nella splendida cornice della sala eventi del Borgo del Formaggio le targhe “Custodi del Territorio” dell’anno 2022 a Beppino Occelli e Luigi Abbona della Cantina La Fusina di Dogliani.

Questo riconoscimento viene attribuito a chi nel territorio di riferimento si è particolarmente distinto per la qualità dell’accoglienza e per la promozione e difesa delle tradizioni locali.

Il premio deriva dal progetto “Custodia del territorio” promosso nel 2015 in occasione dell’Expo, e che puntava a riconoscere l’importanza del ruolo degli operatori del settore enogastronomico nell’opera di valorizzazione del territorio, individuandoli come i protagonisti attivi di un’azione di conservazione del paesaggio e delle sue tradizioni.

La Custodia rappresenta quindi un impegno diretto a vivere il territorio in modo più consapevole e responsabile, operando una inversione di rotta rispetto alla continua erosione del territorio, non solo dei boschi e dei prati, ma anche del suolo dedicato all’agricoltura ed alla produzione di alimenti.

Il progetto ha un duplice obiettivo: da un lato estendere l'esperienza dei ristoranti, intesi come veri e propri uffici turistici, luoghi dove trovare informazioni turistiche e prodotti locali; dall’altro sostenere tutto il sistema dell’accoglienza del territorio garantendo ai turisti uno standard di alta qualità ed adeguato, valorizzando e promuovendo i prodotti enogastronomici di eccellenza unitamente alle risorse storico-architettoniche, culturali e museali del territorio.

“Con la pandemia – dichiara Claudio Porchia presidente dell’Associazione dei Ristoranti della Tavolozza - è stata riscoperta l’importanza dell’ambiente e di un’agricoltura più sana e pulita strettamente intrecciata ad una gastronomia sempre più attenta alle tradizioni e alla riduzione degli sprechi alimentari. Il premio assume oggi così un carattere ancora più forte di richiamo alle attività di conservazione e valorizzazione del territorio. Si sta diffondendo, infatti, una nuova sensibilità verso l’ambiente che insieme ad un’attenzione più concreta ai temi della salute, favorisce un modello di turismo enogastronomico ecosostenibile e responsabile. Ed in questo contesto le nuove targhe sono un riconoscimento per l’attività svolta in difesa delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali e culturali”.

Queste le due nuove Targhe consegnate e motivazioni:

Beppino Occelli per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione gastronomica

Luigi Abbona cantina La Fusina per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione vinicola.

La rete dei Custodi del territorio raggiunge la quota di 37 riconoscimenti assegnati nella zona delle Alpi del Mare.

Questo le altre targhe già consegnate in provincia di Cuneo: Gemma Boeri Ristorante da Gemma Roddino; Bartolomeo Bovetti Compral Cooperativa Allevatori – Cuneo; Clelia Vivalda e Ezio Costa Arte e Querce di Monchiero.