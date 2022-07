Non restare senza denti [VIDEO]

L’edentulia, la mancanza di uno o più denti, può essere causata da diversi fattori come traumi o malattie gengivali. Quel che sorprende è che spesso le persone non prendono provvedimenti urgenti per il ripristino degli elementi mancanti.

Perché i dentisti suggeriscono di sostituire subito i denti mancanti? Rimandare l’intervento comporta delle conseguenze?

Non si tratta certo di una strategia per “incastrare” i pazienti a intraprendere un percorso di cura, piuttosto di una raccomandazione clinica per riuscire a intervenire quando sono ancora presenti i migliori presupposti biologici.

Quel che le persone ignorano, infatti, è che con il passare del tempo la bocca senza uno o più denti si modifica. A distanza a volte anche solo di poche settimane, si riduce lo spazio del dente mancante rendendo più complicato l’inserimento di un sostituto. Inoltre dalla mancanza degli elementi dentali derivano problemi di posizionamento degli altri denti che, non trovando più il sostegno del vicino, si inclinano generando malocclusioni che sfociano in ulteriori problematiche articolari per tutto il corpo.

Abbiamo parlato di questo fenomeno con la dottoressa Rossella Sola e il dottor Alessandro Bollano odontoiatri Unica, approfondendo anche l’aspetto della riabilitazione attraverso l’intervento implantoprotesico.

