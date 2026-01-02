Sofia è la prima nata del 2026 all'ospedale di Mondovì

Si chiama Sofia la prima bambina nata all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì nel nuovo anno.

La piccola è nata ieri sera, giovedì 1° gennaio, alle 21.17 per la gioia di mamma Chiara, che di professione è ostetrica e papà Daniele, geometra. È la prima figlia della coppia che è residente nel comune di Peveragno.

"Ci siamo trovati benissimo - dice la neo mamma -, vorrei ringraziare il reparto per tutta la professionalità e l'accoglienza che abbiamo trovato".

A chiudere il 2025 è stato invece Edoardo, per la gioia di mamma Cinzia e papà Andrea, coppia di Niella Belbo (leggi qui).

Ad assisterla le ostetriche Barbara Danna e Sabrina Bagnaschino, Alessandra Barberis, dal dottor Pierpaolo Lasorsa e il personale del nido, coordinato dalla dottoressa Patrizia Fusco.

In giornata sono attese altre nascite.

Auguri alla piccola Sofia per una splendida vita!