Bra: grazie al progetto “Battikuore” installato il terzo defibrillatore semiautomatico cittadino

Lodevole iniziativa quella realizzata a Bra lo scorso 20 dicembre nell'ambito del progetto "Battikuore", promosso dall'azienda Bna Srls e numerosi partner con il patrocinio del Comune.

Si è trattato infatti dell’inaugurazione della nuova postazione Dae (defibrillatore semi-automatico esterno) collocata di fronte all’ex ospedale Santo Spirito in corso San Secondo. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gianni Fogliato, l’assessore ai lavori pubblici, alla sicurezza e ai quartieri Walter Gramaglia e una rappresentanza comunale, nonché il presidente dell’Aido Bra Gianfranco Vergnano. Ora è possibile salvare tempestivamente vite umane anche in quest'area grazie al nuovo dispositivo e si può tirare un respiro di sollievo facendo un plauso a chi ne ha voluto fortemente la realizzazione.

È la 25ª installazione di questo tipo attuata a Bra. Le altre sono state predisposte in differenti zone del concentrico urbano, che fanno di Bra una città cardioprotetta.

“Si tratta della seconda iniziativa, dopo quella del gennaio 2022, nella quella sono già stati collocati due totem: uno di fronte alla stazione e l’altro, donato dall’ospedale Città di Bra, in piazza Spreintenbach” – ha puntualizzato Rosario Lo Forte di “Battikuore”.

“Come azienda Bna Srls di Boves seguiamo inoltre tutta la manutenzione di tutti i defibrillatori di Bra – ha ancora specificato -. Con la parte associativa BattiKuore Odv organizziamo invece i corsi nelle scuole e iniziative benefiche, sempre con lo scopo di installare nuovi dispositivi esterni e formare la popolazione. I defibrillatori sono già predisposti per la chiamata al 118 e sono adatti sia per adulti che bambini”.