A Cortemilia “Uno spazio per crescere. Chiacchiere e riflessioni per mamme e papà”

L’ASL CN2 organizza a Cortemilia un ciclo di incontri a cadenza mensile, rivolti ai genitori di bambini da 0 a 6 anni, dal titolo “Uno spazio per crescere. Chiacchiere e riflessioni per mamme e papà”.

Gli appuntamenti si svolgeranno il giovedì sera, dalle 18.30 alle 19.45, presso la Casa della Comunità in Corso Divisioni Alpine 115.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Struttura di Epidemiologia, Attività di Promozione della Salute e coordinamento delle Attività di Prevenzione dell’ASL CN2 (Responsabile dottoressa Laura Marinaro), e la Cooperativa Alice.

L’obiettivo del percorso è quello di sostenere il benessere dei neogenitori, offrendo loro uno spazio dedicato al confronto, ascolto e riflessione sui temi della crescita dei figli e della quotidianità familiare.

Gli incontri saranno facilitati dalle psicologhe Giorgia Micene, della Struttura di Psicologia dell’ASL CN2 (Direttrice dottoressa Ileana Agnelli), ed Elisa Bemer, referente del Nido di Cortemilia.

Le professioniste accompagneranno i partecipanti in momenti di dialogo e condivisione riguardo ai dubbi, alle curiosità e alle preoccupazioni che ogni genitore si trova ad affrontare nel percorso di crescita dei propri figli.

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. La partecipazione è gratuita ma i posti a disposizione sono limitati.

Adesioni entro il 13 gennaio , compilando il modulo: MODULO ADESIONE