Rogo a Massarosa, rientrata ieri sera a Cuneo la colonna mobile dei vigili del fuoco

Partiti nella serata di giovedì 20 luglio, sono rientrati ieri sera i vigili del fuoco della Granda, andati in supporto alle decine e decine di colleghi al lavoro in Toscana, per domare il furioso incendio che ha interessato la zona di Massarosa, in Versilia.

Le fiamme sono quasi spente, si sta procedendo con la fase di bonifica, anche se ciò che resta è drammatico: quasi 1000 ettari bruciati, centinaia di persone evacuate e case distrutte.

I vigili del fuoco della Granda erano partiti con la colonna mobile, nove uomini e cinque mezzi, su richiesta della direzione regionale di Torino, che aveva già inviato la colonna mobile proprio dal capoluogo. Partita anche la colonna mobile da Alessandria, alla volta, però, della provincia di La Spezia.

Le squadre sono tutte rientrate in Piemonte.