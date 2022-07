Maltempo, nella notte a Viola caduti oltre 130 mm di pioggia

La tanto agognata pioggia, assieme al precipitare improvviso delle temperature, era stato preventivato a lungo per la notte appena passata. E non ha deluso le aspettative, con lampi e scrosci torrenziali che - fortunatamente - non sembrano aver ingenerato scenari di pericolo o di danni particolari.

Come spesso si fa il giorno successivo, diventa curioso ricercare i dati relativi alle temperature e ai centimetri di pioggia caduti al suolo.

In cima alla classifica troviamo il territorio di Viola, la cui stazione ha registrato nella notte la caduta di 133,8 mm di pioggia accompagnata a una temperatura - alle 8.30 di questa mattina - di 15°C. Erano 13° alle 3.30, con il 99% di umidità.

Ma un po' tutta la zona del monregalese ha fatto registrare dati elevati. A Mondovì sono caduti 69 mm di pioggia nelle ultime 24 ore, a Pamparato 57,8, e a Frabosa Soprana 53,2.

Saluzzo ha visto invece cadere 65 mm di pioggia, mentre Chiusa di Pesio 49,6 mm. 49,2 mm a Villanova Solaro, 41,2 mm a Mombasiglio e 40 mm a Roddino.