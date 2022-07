Unità cinofile, antidroga e di prevenzione: serata di maxi controlli ieri sera in corso Giolitti a Cuneo

Dai banchi del Consiglio comunale al tavolo della Prefettura ai servizi e controlli su strada.

La questione corso Giolitti è tra le più urgenti e monitorate in città. Ormai da anni, ma con una escalation, nelle ultime settimane, culminata anche nella denuncia di Giulia Marro, 33enne antropologa attiva nel sociale, da sempre impegnata in quell'area della città. Lei stessa è stata aggredita, evidenziando come ci sia sempre più un problema di dipendenza da sostanze stupefacenti tra chi staziona tra corso Giolitti e il piazzale della stazione.

Lo stesso Giancarlo Boselli, che in quell'area ci vive e sulla quale la sua attenzione è massima, tanto da essere diventato il suo cavallo di battaglia sia in campagna elettorale sia adesso come consigliere dell'opposizione, ieri sera ha allertato il 113, come lui stesso ha segnalato.

E proprio ieri sera, a partire dalle 18, è stata avviata un'operazione in quell'area: gli agenti della Questura di Cuneo e gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Municipale cittadina hanno effettuato un importante intervento volto al contrasto dello spaccio degli stupefacenti nelle aree del “Movicentro”, Stazione ferroviaria e corso Giolitti.

C'è stato il sequestro di alcune sostanze stupefacenti: qualche grammo di hashish, marijuana e crack, trovati a terra, suddivisi in dosi, tra via Silvio Pellico e corso Dante. La perquisizione delle persone sottoposte ai controlli è avvenuta nella Sezione distaccata della Polizia Municipale di corso Giolitti. I trasgressori coinvolti sono successivamente stati accompagnati in Questura per l’identificazione e le contestazioni di rito.

La Sindaca Manassero: "Gli interventi congiunti, avviati da tempo, stanno dando un buon esito che conferma il concreto lavoro che l’Amministrazione, le Forze di Polizia ed il presidio della Polizia Municipale, ubicato in corso Giolitti, stanno realizzando per contrastare lo spaccio di stupefacenti, il degrado urbano ed ogni illecito penale o amministrativo perpetrato ai danni della comunità cittadina.»

Nella notte si è proceduto anche all’arresto di uno dei soggetti accompagnati in Questura sul quale pendeva un mandato. Si tratta di un senegalese condannato a 7 anni e sei mesi per un cumulo di pene dovute a vari reati.

Tre persone sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti e un altro soggetto in quanto trovato in zona nonostante fosse stato colpito da Daspo urbano, per cui con l'interdizione a stare in città-

Da alcune settimana, nelle fasce serali, operano pattuglie “miste” composte dagli agenti della Questura, del Comando Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Nei prossimi giorni, su disposizione della Prefettura in esito all’incontro con l’amministrazione, sono previsti ulteriori e nuovi servizi di prossimità svolti da personale interforze “appiedato” che perlustrerà le aree di corso Giolitti, e le vie limitrofe, con pattuglie che mireranno anche al controllo dei locali commerciali e di somministrazione.

Il tema della sicurezza e rispetto delle regole nel quartiere Cuneo Centro è stato oggetto di varie sedute della nuova Giunta comunale che ha sviluppato un programma di intervento preventivo che vede il coinvolgimento insieme alle forze dell’ordine anche di vari enti, associazioni e parti sociali ed il Comitato di Quartiere.